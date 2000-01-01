20.09 09:28 MIGnews.com

Обстрел зрителей на учениях Запад-2017 мог быть случайным

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Непроизвольный выстрел вертолета Ка-52 в ходе учений на полигоне под Санкт-Петербургом мог произойти из-за короткого замыкания в электроцепи. Об этом сообщает L!fe со ссылкой на источник в штабе учений "Запад-2017".Сообщается, что для расследования произошедшего была создана комиссия, состоящая из представителей Минобороны и авиационной промышленности, которой и предстоит установить причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.Согласно отчету о происшествии, 16 сентября в 14:47 мск во время третьего захода вертолета на боевой маршрут при включении главного выключателя "произошел самопроизвольный сход" авиаракеты С-8 ведомого пары.Об инциденте доложил командир экипажа. После выполнения учебного задания он вернул боевую машину на аэродром в Пушкине. Отмечается, что в результате инцидента три человека получили легкие ранения. Еще два находившихся поблизости автомобиля получили повреждения.В Минобороны заявили, что попавшие в сеть кадры не имеют отношения к учениям "Запад-2017". "Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — цитировал "Интерфакс" представителей Западного военного округа (ЗВО).В военном ведомстве также отмечали, что распространенное в интернете видео, где вертолет стреляет по гражданским машинам, снято не на "Западе-2017", а в другое время, и при этом никто не пострадал. Повреждения получил только один грузовик. Когда именно это произошло, не уточняется.