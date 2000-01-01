20.09 09:38 MIGnews.com

Число пострадавших от землетрясения в Мексике возросло

Tragic situation in Mexico City.. #earthquake #7.1 ... praying for my sister, her friends and all others in Mexico City area. pic.twitter.com/waPK3bn8IN — Miguel Triay (@migueltriay1971) 19 сентября 2017 г.

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