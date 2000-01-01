Число пострадавших от землетрясения в Мексике возросло

Ранее сообщалось о 149 жертвах землетрясения. The Guardian писала, что в начальной школе Enrique Rebsámen в Мехико погиб 21 ребенок. Четырехэтажное здание школы частично обрушилось во время землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в мексиканском штате Морелос, который находится рядом со столицей страны, за ним последовали 11 афтершоков.
Советник главы Ростуризма Светлана Сергеева рассказала "Интерфаксу", что ведомство пока не получало информацию о россиянах, пострадавших в результате землетрясения.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в Мексике сейчас могут находиться более 100 россиян, но большинство из них далеко от Мехико, на курортах Канкун и Ривьера Майя.