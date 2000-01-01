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Фото из соцсети 20.09 09:38   MIGnews.com

Число пострадавших от землетрясения в Мексике возросло

Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 247 человек. Об этом сообщил в твиттере глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Больше всего погибших в Мехико — 117 человек. 72 человека погибли в Морелосе, 43 — в Пуэбле, 12 в Эдомексе и 3 в Герреро.




Ранее сообщалось о 149 жертвах землетрясения. The Guardian писала, что в начальной школе Enrique Rebsámen в Мехико погиб 21 ребенок. Четырехэтажное здание школы частично обрушилось во время землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в мексиканском штате Морелос, который находится рядом со столицей страны, за ним последовали 11 афтершоков.
Советник главы Ростуризма Светлана Сергеева рассказала "Интерфаксу", что ведомство пока не получало информацию о россиянах, пострадавших в результате землетрясения.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в Мексике сейчас могут находиться более 100 россиян, но большинство из них далеко от Мехико, на курортах Канкун и Ривьера Майя.
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