20.12 23:20 MIGnews.com

Видео: диджей погиб в результате падения сцены на концерте

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Диджей Калеб Фрейташ погиб из-за падения сцены на концерте в Бразилии. По сообщениям New York Post, артиста придавило рухнувшей сценой, в результате чего он получил серьезные травмы головы.Фрейташ был госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Позднее диджей скончался.Отмечается, что на мероприятии присутствовало около 5 тысяч человек. Сцена рухнула, скорее всего из-за плохой погоды.При этом организаторы концерта знали о плохих погодных условиях, но несмотря на сильный ветер, не стали отменять выступление.