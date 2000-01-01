Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка 20.12 12:31   MIGnews.com

Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка

Полиция Израиля, совместно с Интерполом, арестовала 52-летнего жителя Офаким. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки в США в 2004 году.

Изнасилование было совершено в Пенсильвании в магазине одежды, принадлежавшем обвиняемому. Обвиняемый бежал из США после того, как узнал, что против него возбуждено дело.

Арест произведен с санкции министра юстиции Аелет Шакед.

США потребовали экстрадиции израильского насильника. Процесс депортации будет происходить в соответствии с указаниями окружного суда Иерусалима.

Следует напомнить, что на прошлой неделе был арестован и выдан США 63-летний житель Герцлии Томас Гросс, зарезавший в 2012 году свою собственную 87-летнюю мать.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой
14:58
Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку
14:31
Источники: беспорядки в Каландии, ранен солдат ЦАХАЛа
14:25
Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы
13:51
Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек
13:34
БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды
13:03
Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми
12:02
Беннет: факты на стороне Нетаниягу
11:53
Первое интервью командира, "униженного" палестинкой
11:25
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста
11:19
Ну, наконец-то, опомнились
10:58
Беннет: Палестина это "фейковое государство"
10:27
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
10:10
Директор Teva - Нетаниягу: 1700 работников будут уволены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus