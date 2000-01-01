20.12 12:31 MIGnews.com

Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка

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Полиция Израиля, совместно с Интерполом, арестовала 52-летнего жителя Офаким. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки в США в 2004 году.Изнасилование было совершено в Пенсильвании в магазине одежды, принадлежавшем обвиняемому. Обвиняемый бежал из США после того, как узнал, что против него возбуждено дело.Арест произведен с санкции министра юстиции Аелет Шакед.США потребовали экстрадиции израильского насильника. Процесс депортации будет происходить в соответствии с указаниями окружного суда Иерусалима.Следует напомнить, что на прошлой неделе был арестован и выдан США 63-летний житель Герцлии Томас Гросс, зарезавший в 2012 году свою собственную 87-летнюю мать.