20.12 13:51 MIGnews.com

Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате авиаудара в одной из деревень сирийской провинции Идлиб погибли 19 человек . Инцидент произошел в ночь на среду, 20 декабря, в поселке Маар-Шурин.Об этом сообщили активисты Сирийской обсерватории прав человека и спасательные службы.Представители организации подозревают, что за бомбардировкой стоят или ВВС Сирии или Российской Федерации.Официальных комментариев от обеих сторон, которые неоднократно заявляли, что наносят удары лишь по боевикам, пока не поступало.Отмечается, что среди погибших оказалось семь детей. Также еще 25 человек получили ранения, сообщили представители Сирийской обсерватории.