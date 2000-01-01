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21.12 02:22   MIGnews.com

Видео: таксист не дал влюбленным заняться сексом

В российском городе Санкт-Петербург пассажиры такси, которые были навеселе, решили на заднем сидении заняться сексом.

Видеоролик с инцидентом появился в YouTube.

В свою очередь, водитель такси отказал страстной парочке припарковать авто и оставить их на несколько минут одних за вознаграждение.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!



На записи видно, что водитель пытался объяснить парочке, что им лучше пойти в паб или отель. Однако, после того как они расплатились и вышли из салона машины, таксист обозвал их животными и обругал нецензурными словами, передает ТСН.
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