Видео: таксист не дал влюбленным заняться сексом

В российском городе Санкт-Петербург пассажиры такси, которые были навеселе, решили на заднем сидении заняться сексом.
Видеоролик с инцидентом появился в YouTube.
В свою очередь, водитель такси отказал страстной парочке припарковать авто и оставить их на несколько минут одних за вознаграждение.
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!
На записи видно, что водитель пытался объяснить парочке, что им лучше пойти в паб или отель. Однако, после того как они расплатились и вышли из салона машины, таксист обозвал их животными и обругал нецензурными словами, передает ТСН.