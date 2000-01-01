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Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой | Фото: Центры по контролю и профилактике заболеваний США/Википедия20.12 15:51   MIGnews.com

Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой

Северная Корея проводит испытания по вооружению своих ракет бациллами сибирской язвы и другими видами биологического оружия, сообщила 20 декабря японская газета Asahi со ссылкой на источники в южнокорейской разведке.

По данным Сеула, Пхеньян экспериментирует с воздействием высоких температур и давления на штаммы сибирской язвы, чтобы найти способы защиты биологического агента в условиях входа баллистических ракет в атмосферу Земли. Температура во время этого процесса может достигать 7 тыс. градусов по Цельсию, отмечает издание.

При этом разведчики Южной Кореи утверждают, что некоторые из опытов их северных соседей оказались успешными.

Обратиться к биологическому оружию северокорейцам пришлось, так как у них еще нет возможности поразить всю материковую часть США полностью.

Кроме того, Asahi пишет о том, что Пентагону уже достаточно давно известно об испытаниях биологического оружия Пхеньяном. В связи с этим, американский контингент в Южной Корее еще с 2004 года вакцинируется против оспы и сибирской язвы.

Стоит также отметить, что в обнародованной на этой неделе новой военной доктрине национальной безопасности США президент Дональд Трамп прямо заявил о том, что Северная Корея также занимается разработкой химического и биологического оружия, которое может доставляться ракетой.
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