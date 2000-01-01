20.12 17:16 MIGnews.com

ООН: В Мосуле могло погибнуть 11 тысяч человек

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Эксперты правозащитной организации Amnesty International оценили потери, которые могло повлечь освобождение иракского города Мосул из-под контроля боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта".Согласно подсчётам, до 11 тысяч человек могли погибнуть в ходе освободительной операции, из которых более 4 тысяч – мирные жители.Исследование проводила мониторинговая группа Airwars, организации Iraq Body Count ("Счет иракских потерь"). Ориентировались также на данные, предоставленные сотрудниками моргов.Сообщается, что треть из общего числа погибших погибли в результате авиаударов возглавляемой Соединёнными Штатами международной антитеррористической коалиции, а также действий иракских сил. Ещё треть погибли от рук террористов. Причины гибели оставшихся не установлены.Город находился под контролем террористов с лета 2014 года, террористы провозгласили Мосул столицей "халифата".