20.12 21:19 MIGnews.com

Катастрофы 2017 года обошлись в сумму более $300 млрд

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В Швейцарском перестраховочном обществе Swiss Re подсчитали убытки, которые принесли природные и техногенные катастрофы в 2017 году. Согласно данным общества, убытки в текущем году повысились на 63% и составили сумму в размере около 306 миллиардов долларов."США пострадали сильнее всего с учетом ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", - цитирует заявление информационное издание Инерфакс. Упоминается также тот факт, что "сезон ураганов в 2017 году стал самым затратным" с 2005 года.При это, согласно информации, предоставленной в СМИ, несмотря на то, что экономических средства было потрачено больше, число жертв таких катастров в 2017 году не особо отличается от показателей 2016 года."В 2017 году в результате катастроф по всему миру погибло или пропало без вести более 11 тыс. человек, примерно столько же, сколько и в 2016 году", - сообщили в Swiss Re.Напомним, в 2017 году от нескольких сильных ураганов пострадали Карибские острова и восточное побережье США. Также в конце лета в США бушевал ураган "Харви", а в начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". В конце сентября ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, а в начале октября побережья США достиг ураган "Нейт".