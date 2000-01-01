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`Бухгалтер Освенцима` недоволен несправедливостью 20.12 19:32   MIGnews.com

"Бухгалтер Освенцима" недоволен несправедливостью

Очевидно, осознав, что дело пахнет жаренным и "козырь" в виде преклонного возраста не сыграл, 96-летний бывший эсэсовец Оскар Гренинг заявил, что срок в 4 года тюрьмы нарушает его "право на жизнь".

Напомним, что в 2015 году его признали виновным в причастности к убийству 300 тысяч узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, где он во время нацистской оккупации Польши собирал и вел учет денег, отобранных у заключенных, за что был прозван в СМИ "бухгалтером Освенцима".

С тех самых пор он находился на свободе для заключения о его пригодности к тюремным условиям. Однако пару месяцев назад независимое медицинское обследование показало, что состояние его здоровья позволяет Гренингу отбыть наказание. А в прошлом месяце суд апелляционный города Целле подтвердил этот вердикт.

Теперь же, как сообщают немецкие СМИ, адвокат Гренинга подал ходатайство в Конституционный суд ФРГ с просьбой оценить, не нарушает ли тюремное заключение право на жизнь его клиента в свете хрупкого медицинского здоровья оного.
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