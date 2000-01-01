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Двое косовар готовили теракт против сборной Израиля 20.12 20:05   MIGnews.com

В Косово готовили теракт против сборной Израиля

Два жителя Косово – Кенан Плакай и Бесарт Печи – признали себя виновными в планировании теракта во время отборочного матча между сборными Албании и Израиля на Чемпионате мира по футболу-2018 год назад. Игра должна была состояться в албанском городе Шкодер, однако по соображениям безопасности была перенесена в город Эльбасана.

Напомним, что в ноябре 2016 года полиция Косово арестовала 19 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ISIS, которая собиралась совершить серию атак в Косово и соседней Албании. Обвинения предъявили девяти из них.

Согласно решению гособвинения, некоторые из них поддерживали контакт с Лавримом Мухаксхери – самопровозглашенным "командиром албанцев "Исламского государства", который приказал им совершить теракт. Сам Мухаксхери в июне этого года был убит.

И Плакай, и Печи лично признали свою вину. Их обвиняют в создании взрывчатки – в доме первого обнаружили полкило, а у второго – около 300 граммов триацетон-триэроксида, который использовался при терактах в Париже и Брюсселе.
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