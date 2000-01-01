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В Германии арестован террорист | Фото: Eoghan OLionnain/Flickr21.12 06:24   MIGnews.com

В Германии арестован террорист

Полиция Германии арестовала 29-летнего гражданина ФРГ Дасбара В., которого подозревают в связях с террористической группировкой ISIS и в подготовке теракта в городе Карлсруэ.

Согласно заявлению немецкой Генпрокуратуры, с апреля 2015 года подозреваемый всячески поддерживал организацию с немецкой территории и публиковал в Сети пропагандистские материалы.

В июле 2015 года он покинул территорию страны, предположительно выехав в Ирак, в мае 2016 года вернулся и через 2 месяца вновь отправился в Ирак, где, пополнив ряды джихадистов "Исламского государства", проходил подготовку на снайпера. Помимо того он проводил разведку в городе Эрбиль, определяя возможные цели для атаки.

В Германии подозреваемый находится с июля этого года.

По данным следствия, он планировал въехать на машине в трибуны вокруг катка на площади Шлоссплац города Карлсруэ, для чего изучит близлежащую округу и пытался устроиться на работу водителем в различные службы доставки.
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