21.01 10:21 MIGnews.com

Крупнейший военный корабль Ирана переломился надвое

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Военно-морские силы Ирана лишились одного из своих самых крупных кораблей – 1300-тонного фрегата Damavand, который лишь три года назад был принят в состав каспийского флота ИРИ.Инцидент произошел еще 10 января, когда в результате сильных ветров и шторма судно налетело на волнорез в портовом городе Бендер-Энзели. Как сообщают иранские СМИ, высота морских волн в тот день достигала 4 метров.Несмотря на изначальные заявления о незначительных повреждениях, позже пресс-секретарь вооруженных сил ИРИ, генерал Шахин Такихани признал, что новейший фрегат поврежден очень серьезно и нуждается в капитальном ремонте.На фотографиях, опубликованных спустя неделю после крушения, корабль оставался на камнях и частично погрузился в воду. Большая часть корпуса фрегата оказалась затоплена, а в кормовой части корпуса невооруженным глазом заметен перелом.Помимо повреждений Damavand, 10 января шестеро иранских моряков оказались за бортом. В ходе поисково-спасательной операции трое из них были признаны погибшими.