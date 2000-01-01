Отель Intercontinental в Кабуле освобожден: захватчики убиты
Афганские силовики объявили об окончании операции по освобождению кабульской гостиницы Intercontinental Hotel. Местный телеканал Tolo сообщает о ликвидации всех захватчиков, которые вечером накануне взяли в заложники постояльцев отеля.
В результате длившейся около 10 часов спецоперации афганским службам безопасности удалось спасти 126 человек, более сорока из которых были иностранцами. Несмотря на изначальные сообщения о трех с половиной десятках потерпевших, утром в местном МВД сообщили, что боевиками были убиты шестеро и ранены еще шестеро человек.
"Пятеро афганцев и одна иностранка были убиты. Тело иностранки было обнаружено на шестом этаже после ликвидации последнего захватчика", - заявил замминистра внутренних дел Насрат Рахими.
Также отмечается, что сотрудникам пожарной службы удалось потушить возгорание, произошедшее на последнем этаже Intercontinental.
Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.