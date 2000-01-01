21.01 11:27 MIGnews.com

Отель Intercontinental в Кабуле освобожден: захватчики убиты

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Афганские силовики объявили об окончании операции по освобождению кабульской гостиницы Intercontinental Hotel. Местный телеканал Tolo сообщает о ликвидации всех захватчиков, которые вечером накануне взяли в заложники постояльцев отеля.В результате длившейся около 10 часов спецоперации афганским службам безопасности удалось спасти 126 человек, более сорока из которых были иностранцами. Несмотря на изначальные сообщения о трех с половиной десятках потерпевших, утром в местном МВД сообщили, что боевиками были убиты шестеро и ранены еще шестеро человек."Пятеро афганцев и одна иностранка были убиты. Тело иностранки было обнаружено на шестом этаже после ликвидации последнего захватчика", - заявил замминистра внутренних дел Насрат Рахими.Также отмечается, что сотрудникам пожарной службы удалось потушить возгорание, произошедшее на последнем этаже Intercontinental.Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.