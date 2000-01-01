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Турция ввела танки в Сирию | Фото: Thinkstock21.01 12:43   MIGnews.com

Турция ввела танки в Сирию

Турецкое военное командование направило в поддержку сухопутным войскам в сирийском городе Африне бронетанковую технику, которая вошла в город 21 января. Как сообщает со ссылкой турецкий телеканал NTV, артиллерия участвует в операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований.

Отмечается, что турецкие танки не сталкиваются с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

По данным газеты Haberturk, бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра, а Anadolu пишет, что на турецко-сирийской границе уже находятся отряды спецназа и гаубицы.

Напомним, что вчера Анкара также начала применять авиацию, которая поразила более ста целей курдов.
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