21.01 12:43 MIGnews.com

Турция ввела танки в Сирию

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Турецкое военное командование направило в поддержку сухопутным войскам в сирийском городе Африне бронетанковую технику, которая вошла в город 21 января. Как сообщает со ссылкой турецкий телеканал NTV, артиллерия участвует в операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований.Отмечается, что турецкие танки не сталкиваются с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.По данным газеты Haberturk, бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра, а Anadolu пишет, что на турецко-сирийской границе уже находятся отряды спецназа и гаубицы.Напомним, что вчера Анкара также начала применять авиацию, которая поразила более ста целей курдов.