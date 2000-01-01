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Гистадрут объявил забастовку `Эгеда`. `Эгед` против | Фото: MathKnight/WikiPedia21.01 13:17   MIGnews.com

Гистадрут объявил забастовку "Эгеда". "Эгед" против

Федерация труда Израиля объявила общенациональную забастовку водителей крупнейшего транспортного оператора страны – автобусной компании "Эгед", которая состоится с 10 утра до полудня в понедельник, 22 января.

На это время водители всех внутри- и межгородских маршрутов прекратят работу в знак протеста против пассажирского насилия.

А если "Эгед" и правоохранительные органы надлежащим образом не решат проблему глава профсоюза работников транспорта Ави Эдри пригрозил расширить их акцию.

"Мы решили сделать послание всем, кто хочет навредить водителям, что не дадим насилию поднять свою уродливую голову. Водители общественного транспорта отказываются быть грушей для битья", - заявил он.

Несмотря на участившиеся сообщения об атаках на водителей общественного транспорта, в "Эгеде" против забастовки, поскольку Гистадрут не предупредил компанию заранее.

"В "Эгеде" это считают не самым удачным способом борьбы с насилием в отношении водителей – явлением, которое мы осуждаем и над предотвращением которого мы работаем. Мы призываем Гистадрут пересмотреть этот шаг и отменить забастовку, которая нанесет пассажирам беспричинный вред", - гласит заявление оператора.

В "Эгеде" отмечают, что самый сильный удар будете нанесен по пенсионерам и водителям, работающим неполный день.
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