21.01 14:02 MIGnews.com

Турция обстреляна ракетами с территории Сирии

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В 11:00 21 января турецкие сухопутные подразделения вошли на территорию курдского кантона Африн.Турецкие ВВС за прошедшие сутки нанесли 153 удара по курдским целям в Африн.За сутки боевых действий убиты семь членов курдской милиции YPG и 17 гражданских лиц.Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил о том, что турецкая территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии. В результате ранены два человека.