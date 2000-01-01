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Турция обстреляна ракетами с территории Сирии 21.01 14:02   MIGnews.com

Турция обстреляна ракетами с территории Сирии

В 11:00 21 января турецкие сухопутные подразделения вошли на территорию курдского кантона Африн.

Турецкие ВВС за прошедшие сутки нанесли 153 удара по курдским целям в Африн.

За сутки боевых действий убиты семь членов курдской милиции YPG и 17 гражданских лиц.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил о том, что турецкая территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии. В результате ранены два человека.
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