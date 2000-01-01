21.01 14:02 MIGnews.com
Турция обстреляна ракетами с территории Сирии
В 11:00 21 января турецкие сухопутные подразделения вошли на территорию курдского кантона Африн.
Турецкие ВВС за прошедшие сутки нанесли 153 удара по курдским целям в Африн.
За сутки боевых действий убиты семь членов курдской милиции YPG и 17 гражданских лиц.
Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил о том, что турецкая территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии. В результате ранены два человека.
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