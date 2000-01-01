21.01 14:23 MIGnews.com

Таиланд: Израильского гангстера сбили машиной и добили ножом

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Израильский МИД подтвердил, что в Таиланде убит 33-летний израильский криминальный авторитет.Гангстер со своей женой ехал на мотоцикле. Его сбила машина, после чего из машины выскочил убийца и добил гангстера несколькими ударами ножа. Его жена ранена.По неподтвержденной информации, речь идет о государственном свидетеле Маоре Малуле. Малуль, дав показания на израильских криминальных авторитетов, отсидел 20 месяцев в тюрьме и уехал в Таиланд. Брат Малуля был убит несколько лет назад.