Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Таиланд: Израильского гангстера сбили машиной и добили ножом | Фото: Thinkstock21.01 14:23   MIGnews.com

Таиланд: Израильского гангстера сбили машиной и добили ножом

Израильский МИД подтвердил, что в Таиланде убит 33-летний израильский криминальный авторитет.

Гангстер со своей женой ехал на мотоцикле. Его сбила машина, после чего из машины выскочил убийца и добил гангстера несколькими ударами ножа. Его жена ранена.

По неподтвержденной информации, речь идет о государственном свидетеле Маоре Малуле. Малуль, дав показания на израильских криминальных авторитетов, отсидел 20 месяцев в тюрьме и уехал в Таиланд. Брат Малуля был убит несколько лет назад.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:07
В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смертной казни
15:42
Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн
15:19
Директора психбольницы Абарбанель обвинили в сексе с больной
15:14
Охранника посольства Израиля не будут судить за убийство
14:48
Король Абдалла II: Восточный Иерусалим - столица Палестины
14:11
Насралла угрожает Израилю
14:02
Турция обстреляна ракетами с территории Сирии
13:40
Экс-начальник Генштаба армии Египта бросил вызов ас-Сиси
13:37
ФАТХ призвал к всеобщей забастовке
13:17
Гистадрут объявил забастовку "Эгеда". "Эгед" против
12:43
Турция ввела танки в Сирию
12:36
Нетаниягу: мы должны успокоить Дери и Либермана
12:07
Джаред Кушнер помирил Израиль с Иорданией
11:43
Борцы с коррупцией атаковали синагогу Авихая Мандельблитта  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus