21.01 15:19 MIGnews.com

Директора психбольницы Абарбанель обвинили в сексе с больной

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Прокуратура Израиля предъявила обвинительное заключение бывшему директору психиатрической больницы Абарбанель доктору Йехуде Баруху в том, что он совершил сексуальные действия в отношении одной из пациенток.Барух был директором Абарбанель более 10 лет. Одновременно он занимал должность директора департамента медицинского каннабиса в минздраве. Ранее Барух служил в ЦАХАЛе - в качестве главы медицинской службы северного округа.Обвиняющая Баруха женщина попала в Абарбанель после попытки суицида в возрасте 26 лет. Она утверждает: “Это был мой самый тяжелый кризис и он воспользовался им чтобы удовлетворить свои самые примитивные нужды”.Женщина также совершила еще одну попытку суицида и у нее развилась “ужасная зависимость” от Баруха. Запретная связь между ней и Барухом продолжалась около года, после чего она забеременела и решила сделать аборт.