22.01 02:28 MIGnews.com

В Румынии обнаружился крестник Гитлера

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70-летний румынский пенсионер Адольф Эрнст Штедлер нашел доказательства того, что является крестником Адольфа Гитлера.Ранее он не мог доказать, что его крестил фюрер, пока не получил немецкое гражданство. После этого Штедлер смог получить доступ к архивам и нашел свидетельство о рождении, копию которого представил Monitorul. Пенсионер уверен, что именно этот документ является доказательством того, что он крестный сын Гитлера.Тезка фюрера утверждает, что родился в лагере, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года, и стал первым ребенком, родившимся в поселении.Пенсионер заявил, что Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Кроме того, по его словам, диктатор держал младенца Штедлера в руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. Однако когда закончилась вторая мировая война, семья переехала обратно в Румынию. Тогда, по словам пенсионера, его мать сожгла свидетельство о рождении, при этом она сказала ему, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.