21.01 16:07 MIGnews.com

В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смертной казни

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Иракский суд приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, которая причастна к деятельности террористической группировки "Исламское государство".Об этом в воскресенье, 21 января сообщает информационное агентство Deutshce Welle.По словам представителя Высшего судебного совета страны Абделя Биркдара, подсудимая была приговорена в связи с тем, что она "предоставляла логистическую поддержку и оказывала помощь террористическим группам в организации преступлений".Приговор еще можно обжаловать, отмечает издание.По данным агентства, осужденной является Ламиа К., одна из четырех гражданок Германии, задержанных иракскими войсками после освобождения Мосула. Кроме нее были задержаны дочь Ламии, а также школьница из Саксонии и уроженка Чечни.До отъезда в Ирак Ламиа К. жила в немецком городе Мангейме, где обратила на себя внимание немецких правоохранительных органов исламистскими постами в интернете. В 2014 году она вместе с дочерью через Турцию уехала в Сирию, в зону контролируемую ИГ, а оттуда перебралась в Мосул.С собой женщина привезла двух дочерей, которые позже вышли замуж за боевиков ИГ, уточняет представитель суда.