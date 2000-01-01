В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смертной казни
Иракский суд приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, которая причастна к деятельности террористической группировки "Исламское государство".
Об этом в воскресенье, 21 января сообщает информационное агентство Deutshce Welle.
По словам представителя Высшего судебного совета страны Абделя Биркдара, подсудимая была приговорена в связи с тем, что она "предоставляла логистическую поддержку и оказывала помощь террористическим группам в организации преступлений".
Приговор еще можно обжаловать, отмечает издание.
По данным агентства, осужденной является Ламиа К., одна из четырех гражданок Германии, задержанных иракскими войсками после освобождения Мосула. Кроме нее были задержаны дочь Ламии, а также школьница из Саксонии и уроженка Чечни.
До отъезда в Ирак Ламиа К. жила в немецком городе Мангейме, где обратила на себя внимание немецких правоохранительных органов исламистскими постами в интернете. В 2014 году она вместе с дочерью через Турцию уехала в Сирию, в зону контролируемую ИГ, а оттуда перебралась в Мосул.
С собой женщина привезла двух дочерей, которые позже вышли замуж за боевиков ИГ, уточняет представитель суда.