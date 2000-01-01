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Теракт в кабульском отеле: число погибших возросло до 43 | Фото:21.01 16:41   MIGnews.com

Теракт в кабульском отеле: число погибших возросло до 43

Не менее 43 человек погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, совершенной в минувшую субботу.

Об этом в воскресенье, 21 января сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана.




Ответственность за нападение взяло на себя исламистское движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки, передает телеканал.

Накануне сообщалось, что службы безопасности Афганистана освободили захваченное боевиками здание гостиницы Intercontinental Hotel в Кабуле, террористы были уничтожены. Из отеля были эвакуированы 153 человека, в том числе 41 иностранец.

В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

Менеджер отеля, которому удалось спастись, рассказал журналистам, что боевики проникли в отель через кухню. Операция по освобождению отеля продолжалась около 12 часов.

Отметим, нападение произошло через день после того, как посольство США в Афганистане опубликовало предупреждение о возможных терактах в отелях страны.

Напомним, в субботу, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. Боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля и взяли в заложники постояльцев и сотрудников. В результате происшествия погибли не менее 10 человек.
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