21.01 18:07 MIGnews.com

Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли

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Четверо рабочих стали жертвами взрыва на химическом заводе, расположенном близ города Вадодара в индийском штате Гуджарат.Об этом в воскресенье, 21 января сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя местных властей.По его словам, за взрывом последовал масштабный пожар, тушение которого заняло более двух часов.В результате инцидента пострадали девять человек, все они были госпитализированы, пишет газета.По данным издания, причина аварии пока остается неизвестна.Прибывшая на место взрыва полиция устанавливает обстоятельства случившегося и пока отказывается давать какие-либо комментарии, передает издание.