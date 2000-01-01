21.01 18:07 MIGnews.com
Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли
Четверо рабочих стали жертвами взрыва на химическом заводе, расположенном близ города Вадодара в индийском штате Гуджарат.
Об этом в воскресенье, 21 января сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя местных властей.
По его словам, за взрывом последовал масштабный пожар, тушение которого заняло более двух часов.
В результате инцидента пострадали девять человек, все они были госпитализированы, пишет газета.
По данным издания, причина аварии пока остается неизвестна.
Прибывшая на место взрыва полиция устанавливает обстоятельства случившегося и пока отказывается давать какие-либо комментарии, передает издание.
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