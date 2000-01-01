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Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли | Фото:21.01 18:07   MIGnews.com

Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли

Четверо рабочих стали жертвами взрыва на химическом заводе, расположенном близ города Вадодара в индийском штате Гуджарат.

Об этом в воскресенье, 21 января сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя местных властей.

По его словам, за взрывом последовал масштабный пожар, тушение которого заняло более двух часов.

В результате инцидента пострадали девять человек, все они были госпитализированы, пишет газета.

По данным издания, причина аварии пока остается неизвестна.

Прибывшая на место взрыва полиция устанавливает обстоятельства случившегося и пока отказывается давать какие-либо комментарии, передает издание.
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