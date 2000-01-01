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Пожар в пражской гостинице Eurostars David, есть погибшие | Фото:21.01 18:52   MIGnews.com

Пожар в пражской гостинице Eurostars David, есть погибшие

В четырехзвездочном отеле Eurostars David в центре Праги возле Национального театра неподалеку от Влтавы в субботу, 20 января, произошел пожар.

Об этом в воскресенье, 21 января сообщает онлайн-издание Ech24.cz со ссылкой на пожарных.

По сообщению медиков, в результате пожара погибли два человека и 9 человек пострадали, в том числе пятеро — тяжело.

Также среди пострадавших двое пожарных.

В пресс-службе полиции отмечают, причиной возгорания мог стать кондиционер, занявшийся на первом этаже здания. После чего огонь быстро распространился по всему зданию.

Спасатели, работающие на пожаре, предупреждают, что число пострадавших может увеличиться.
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