21.01 18:52 MIGnews.com

Пожар в пражской гостинице Eurostars David, есть погибшие

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В четырехзвездочном отеле Eurostars David в центре Праги возле Национального театра неподалеку от Влтавы в субботу, 20 января, произошел пожар.Об этом в воскресенье, 21 января сообщает онлайн-издание Ech24.cz со ссылкой на пожарных.По сообщению медиков, в результате пожара погибли два человека и 9 человек пострадали, в том числе пятеро — тяжело.Также среди пострадавших двое пожарных.В пресс-службе полиции отмечают, причиной возгорания мог стать кондиционер, занявшийся на первом этаже здания. После чего огонь быстро распространился по всему зданию.Спасатели, работающие на пожаре, предупреждают, что число пострадавших может увеличиться.