21.01 07:46 MIGnews.com

Впервые: массовая подделка монет достоинством 5 шекелей

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что впервые в истории израильского криминального мира раскрыта успешная попытка подделки и сбыта монет достоинством 5 шекелей.40-летний гравировщик из Ашдода арендовал большой ангар в городе, завез в страну сложное оборудование для чеканки, купил золото и старинные монеты и начал производство в промышленных масштабах монет достоинством в пять шекелей.Каждая монета обходилась ему в 90 агорот, и он продавал ее распространителям по 2,5 шекеля. Ему помогал 27-летний житель Ашдода. Преступникам, по оценке полиции, удалось сбыть несколько десятков тысяч поддельных монет.Глава департамента расследований южного округа полиции Ашер Алимелех говорит: “Он делал монеты такого качества, что даже специалисты Банка Израиля с трудом могут отличить их от настоящих”. Алимелех также отметил, что это первый случай подделки пятишекелевых монет в таких масштабах. Как правило, фальшивомонетчики подделывают монеты достоинством в 10 шекелей.