21.06 11:35 MIGnews.com

Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион

מחאת הנכים בכניסה לנתב"ג: מפגינים קשרו עצמם בשלשלאות ושפכו על עצמם סולר @maya_aidan עם כל הפרטים >> https://t.co/I9P6SRzGBf pic.twitter.com/S2jX70fjNB — חדשות 10 (@news10) June 21, 2017

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Десятки инвалидов, требующих увеличения пособий и пенсий, заблокировали въезд в международный аэропорт Бен-Гурион со стороны шоссе №1.Водителей, следующих в аэропорт, перенаправляют к Воротам Лод.В акции участвуют около 50 демонстрантов. К месту событий прибыли сотни полицейских.Инвалиды требуют поднять уровень пенсий до уровня минимальной заработной платы.Комиссия во главе с профессором Яроном Зелеха ранее рекомендовала увеличить пособия до 4 тысяч шекелей. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг эту рекомендацию, после чего была назначена новая комиссия во главе с профессором Ави Симхоном. Симхон рекомендовал увеличить пенсию на несколько сотен шекелей.В настоящий момент пенсия по инвалидности составляет 2 342 шекелей.