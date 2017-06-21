Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион

В акции участвуют около 50 демонстрантов. К месту событий прибыли сотни полицейских.
Инвалиды требуют поднять уровень пенсий до уровня минимальной заработной платы.
Комиссия во главе с профессором Яроном Зелеха ранее рекомендовала увеличить пособия до 4 тысяч шекелей. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг эту рекомендацию, после чего была назначена новая комиссия во главе с профессором Ави Симхоном. Симхон рекомендовал увеличить пенсию на несколько сотен шекелей.
В настоящий момент пенсия по инвалидности составляет 2 342 шекелей.