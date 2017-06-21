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Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион 21.06 11:35   MIGnews.com

Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион

Десятки инвалидов, требующих увеличения пособий и пенсий, заблокировали въезд в международный аэропорт Бен-Гурион со стороны шоссе №1.

Водителей, следующих в аэропорт, перенаправляют к Воротам Лод.




В акции участвуют около 50 демонстрантов. К месту событий прибыли сотни полицейских.

Инвалиды требуют поднять уровень пенсий до уровня минимальной заработной платы.

Комиссия во главе с профессором Яроном Зелеха ранее рекомендовала увеличить пособия до 4 тысяч шекелей. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг эту рекомендацию, после чего была назначена новая комиссия во главе с профессором Ави Симхоном. Симхон рекомендовал увеличить пенсию на несколько сотен шекелей.

В настоящий момент пенсия по инвалидности составляет 2 342 шекелей.
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