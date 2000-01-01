21.06 11:57 MIGnews.com

Брюссель: обыски квартала , где проживал смертник

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В Брюсселе правоохранительные органы начали операцию по обыску в квартале Моленбек, где предположительно, обитал исполнитель взрыва на центральном вокзале столицы Бельгии.Об этом сообщает издание La Dernière Heure в среду, 21 июня.За день до этого, во вторник вечером, военные нейтрализовали человека, устроившего небольшой взрыв на брюссельском центральном вокзале, выстрелив в него из табельного оружия.Власти квалифицировали инцидент как теракт. Мужчина скончался. В МВД Бельгии заявили, что террорист имел при себе мощное взрывное устройство, однако не привел его в действие.Также бельгийские власти сообщили, что личность исполнителя взрыва была установлена, но никаких деталей не предоставили.Однако La Dernière Heure со ссылкой на источники сообщило, что террориста звали Усама и он, предположительно, проживал в квартале Моленбек-Сен-Жан - одном из главных центров скопления джихадистов в Европе.