Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












21.06 14:21   MIGnews.com

Принца Филиппа госпитализировали этой ночью

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбурский был госпитализирован этой ночью, согласно сообщениям BBC News.

В заявлении Букингемского дворца 96-летний принц Филипп был доставлен в больницу из соображений предосторожности в связи с инфекционным заболеванием.

На данный момент супруг Елизаветы II находится в больнице короля Эдуарда VII. Отмечается, что его величество пребывает "в хорошем настроении".

В мае королевский двор сообщил, что осенью этого года принц Филипп отойдет от исполнения своих обязанностей.

Решение было принято самим герцогом при поддержке королевы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:07
Кушнер и Фридман посетили семью Адас Малка
13:49
Мать убийцы Адас Малка призывала к террору
13:05
F-16 перехвачен при сближении с самолетом Шойгу
12:54
Израиль может ударить по Хизбалле в 5 раз сильнее,чем в 2006
12:25
Светлова: Корень проблемы – в острой нехватке работников!
11:59
Шеф Моссада: Мы живем в условиях хаоса
11:57
Брюссель: обыски квартала , где проживал смертник
11:35
Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион
10:05
Внезапный дождь в центре Израиля  
09:49
Германия: рейды против "разжигателей ненависти"
08:33
Либерман: ХАМАС знает что будет, если начнется война
08:09
Израиль: Хозяин завода устраивал секс-вечеринки работницам
08:03
ISIS поднимает голову в Азии
07:36
База Шизафон: 46 солдат симулировали кожное заболевание
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus