21.06 14:21 MIGnews.com

Принца Филиппа госпитализировали этой ночью

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбурский был госпитализирован этой ночью, согласно сообщениям BBC News.В заявлении Букингемского дворца 96-летний принц Филипп был доставлен в больницу из соображений предосторожности в связи с инфекционным заболеванием.На данный момент супруг Елизаветы II находится в больнице короля Эдуарда VII. Отмечается, что его величество пребывает "в хорошем настроении".В мае королевский двор сообщил, что осенью этого года принц Филипп отойдет от исполнения своих обязанностей.Решение было принято самим герцогом при поддержке королевы.