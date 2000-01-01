21.06 14:21 MIGnews.com
Принца Филиппа госпитализировали этой ночью
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбурский был госпитализирован этой ночью, согласно сообщениям BBC News.
В заявлении Букингемского дворца 96-летний принц Филипп был доставлен в больницу из соображений предосторожности в связи с инфекционным заболеванием.
На данный момент супруг Елизаветы II находится в больнице короля Эдуарда VII. Отмечается, что его величество пребывает "в хорошем настроении".
В мае королевский двор сообщил, что осенью этого года принц Филипп отойдет от исполнения своих обязанностей.
Решение было принято самим герцогом при поддержке королевы.
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