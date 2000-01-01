21.06 17:28 MIGnews.com

Опубликовано фото и имя брюссельского террориста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В бельгийских СМИ были обнародованы полное имя и фотография человека, который предположительно сегодня днем организовал теракт на Центральном вокзале Брюсселя. В частности данные о террористе опубликовали на сайте газеты Le Soir.Cнимок был взят из профиля террориста в Facebook. Зовут его Усама Зариух, он родился в марокканском городе Надор, а до 2002 года учился в университете Мохаммеда I в городе Уджда. В бельгийскую столицу переехал в 2013 году.Эта информация подтверждает заявленное ранее бельгийским МВД, которое назвало террориста 36-летним выходцем из Марокко.Бургомистр района Моленбек, в котором проживал террорист, Франсуа Шепмана уже заявил, что преступник был знаком правоохранительным местным органам с прошлого года, но не его подозревали не в терроризме, а в наркоторговле.