21.06 18:59 MIGnews.com

BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине

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Группа активистов антиизраильского движения BDS, среди которых были и несколько израильтян, сорвала вчерашнее выступление депутата Кнессета Ализы Лави в берлинском Университете Гумбольдта.Мероприятие проходило в рамках визита в Берлин и Франкфурт делегации молодежи от партии "Еш Атид", которую Лави как раз и возглавила. В рамках турне они провели серию встреч с парламентариями Бундестага, представителями местных еврейских общин, студентами и общественными лидерами.Срыв произошел через несколько минут после того, как она начала читать лекцию – активисты BDS начали кричать и ругаться, не давая ей продолжить лекции. В ответ на попытки Лави вступить с демонстрантами в дискуссию ее обвинили в "детоубийстве" и в том, что ее руки в "крови сектора Газа".Кроме того, нарушители обвинили Израиль в апартеиде и военных преступлениях, при этом, приводя "факты", они цитировали ультралевые НГО "Бецелем" и "Шоврим Штика".Присутствующие заявили, что провокация была хорошо организована и спланирована заранее, чтобы дискредитировать Израиль и не дать израильским гостям выступить.С целью безопасности Лави и остальные члены делегации были вынуждены покинуть лекторий через черный ход."Никто в Израиле и всем мире не позволит нам сказать правду, препятствуя распространению антиизраильской лжи и подстрекательства. К сожалению, моя лекция быстро превратилась в жестокую антисемитскую демонстрацию активистов BDS, среди которых были и израильтяне", - цитирует Ализу Лави "Аруц Шева".