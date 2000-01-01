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BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине 21.06 18:59   MIGnews.com

BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине

Группа активистов антиизраильского движения BDS, среди которых были и несколько израильтян, сорвала вчерашнее выступление депутата Кнессета Ализы Лави в берлинском Университете Гумбольдта.

Мероприятие проходило в рамках визита в Берлин и Франкфурт делегации молодежи от партии "Еш Атид", которую Лави как раз и возглавила. В рамках турне они провели серию встреч с парламентариями Бундестага, представителями местных еврейских общин, студентами и общественными лидерами.

Срыв произошел через несколько минут после того, как она начала читать лекцию – активисты BDS начали кричать и ругаться, не давая ей продолжить лекции. В ответ на попытки Лави вступить с демонстрантами в дискуссию ее обвинили в "детоубийстве" и в том, что ее руки в "крови сектора Газа".




Кроме того, нарушители обвинили Израиль в апартеиде и военных преступлениях, при этом, приводя "факты", они цитировали ультралевые НГО "Бецелем" и "Шоврим Штика".

Присутствующие заявили, что провокация была хорошо организована и спланирована заранее, чтобы дискредитировать Израиль и не дать израильским гостям выступить.

С целью безопасности Лави и остальные члены делегации были вынуждены покинуть лекторий через черный ход.

"Никто в Израиле и всем мире не позволит нам сказать правду, препятствуя распространению антиизраильской лжи и подстрекательства. К сожалению, моя лекция быстро превратилась в жестокую антисемитскую демонстрацию активистов BDS, среди которых были и израильтяне", - цитирует Ализу Лави "Аруц Шева".
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