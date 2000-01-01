Брюссельский террорист симпатизировал ISIS

Результаты обыска в квартире у террориста, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, "подтвердили его симпатии" к террористической организации "Исламское государство", однако наличие связей преступника с этой организацией не обнаружено.
"Результаты обыска позволяют считать, что он изготовил взрывное устройство у себя дома. Там обнаружены химические вещества и другие компоненты, которые могут быть использованы для производства взрывчатки", - говорится в распространенном здесь заявлении прокуратуры Брюсселя.
Напомним, что СМИ опубликовали некоторые данные о виновнике взрыва на Центральном вокзале Брюселя.
Cнимок был взят из профиля террориста в Facebook. Зовут его Усама Зариух, он родился в марокканском городе Надор, а до 2002 года учился в университете Мохаммеда I в городе Уджда. В бельгийскую столицу переехал в 2013 году.