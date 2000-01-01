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В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками | Фото: Полиция Израиля21.06 20:58   MIGnews.com

В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками

Полиция Израиля арестовала ортодоксального жителя Иерусалима, который 20 июня изрисовал синагогу в столичном районе Нахлаот свастиками. Как оказалось, мужчина страдает психическим расстройством, пишет Ynet.

Утром в среду посетители синагоги для молитвы обнаружили две свастики по обеим сторонам ковчега со свитками Торы и еще две внутри самой синагоги. Кроме того, психопат пытался сжечь ряд молитвенников.

Полиция немедленно приступила к расследованию инцидента, в ходе которого на дверях зданий по соседству также были обнаружены свастики.

Чтобы избежать слухов на счет антисемитской подоплеки вскоре после начала расследования полиция заявила, что мужчина, подозреваемый в совершении вандализма, оказался 38-летним хареди, страдающим психическим расстройством. Произошедшее осудили представители партии харедим ШАС и главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау.

"Серьезные инциденты наподобие этого неприемлемы. Недопустимо, чтобы молящиеся отправлялись в находящуюся по соседству с ними синагогу в сердце Святого города и видеть такие проблемные места, как это", - сказал он.
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