Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Вене схватили голого грабителя | Фото: Thinkstock21.06 22:44   MIGnews.com

В Вене схватили голого грабителя

Австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве.

Как сообщило 21 июня агентство Associated Press, забравшись через окно в номер одной из венских гостиниц, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу, после чего спустился в вестибюль, где его заметили люди, а потом отправился на крышу отеля.

На место происшествия вызвали скорую помощь и пожарных с тентом на тот случай, если вор вздумает спрыгнуть. К тому времени, когда они приехали, он уже спустился с крыши и скрылся в другом номере.

Выяснилось, что виновник переполоха остановился в той же гостинице. Прибывшие полицейские обнаружили его спящим в своем номере. Они разбудили мужчину, заставили одеться, после чего задержали.

Согласно заявлению полиции, во время своих похождений подозреваемый, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:13
На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина
21:27
Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам
20:58
В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками
20:26
Брюссельский террорист симпатизировал ISIS
19:57
Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля
19:30
В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад
19:15
Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма
18:59
BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине
18:38
Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером
17:55
"У Израиля нет стратегии в отношении иранского атома"
17:28
Опубликовано фото и имя брюссельского террориста
16:50
Министр Кара: переворот в Саудии в интересах Израиля
16:15
Новый закон регулирует права работников по ремонту квартир
16:13
"Если Хизбалла атакует Израиль, ЦАХАЛ должен мстить Ирану"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus