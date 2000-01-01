21.06 22:44 MIGnews.com

В Вене схватили голого грабителя

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Австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве.Как сообщило 21 июня агентство Associated Press, забравшись через окно в номер одной из венских гостиниц, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу, после чего спустился в вестибюль, где его заметили люди, а потом отправился на крышу отеля.На место происшествия вызвали скорую помощь и пожарных с тентом на тот случай, если вор вздумает спрыгнуть. К тому времени, когда они приехали, он уже спустился с крыши и скрылся в другом номере.Выяснилось, что виновник переполоха остановился в той же гостинице. Прибывшие полицейские обнаружили его спящим в своем номере. Они разбудили мужчину, заставили одеться, после чего задержали.Согласно заявлению полиции, во время своих похождений подозреваемый, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.