Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












На французский пляж `приплыло` больше 1,5 тонны кокаина | Фото: Thinkstock21.06 23:13   MIGnews.com

На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина

Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж коммуны Мимизан во французском департаменте Ланды, передает портал France Soir.

Груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на резиновых лодках, потерпели бедствие. Спасать людей прибыли военнослужащие. Они и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Греции, которые были на лодках, и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ.

При обыске в одном из домов в местечке Эскурс полиция обнаружила шесть свертков и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны и помещены под стражу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
В Вене схватили голого грабителя
21:27
Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам
20:58
В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками
20:26
Брюссельский террорист симпатизировал ISIS
19:57
Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля
19:30
В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад
19:15
Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма
18:59
BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине
18:38
Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером
17:55
"У Израиля нет стратегии в отношении иранского атома"
17:28
Опубликовано фото и имя брюссельского террориста
16:50
Министр Кара: переворот в Саудии в интересах Израиля
16:15
Новый закон регулирует права работников по ремонту квартир
16:13
"Если Хизбалла атакует Израиль, ЦАХАЛ должен мстить Ирану"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus