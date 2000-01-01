21.06 23:13 MIGnews.com

На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина

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Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж коммуны Мимизан во французском департаменте Ланды, передает портал France Soir.Груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на резиновых лодках, потерпели бедствие. Спасать людей прибыли военнослужащие. Они и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Греции, которые были на лодках, и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ.При обыске в одном из домов в местечке Эскурс полиция обнаружила шесть свертков и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны и помещены под стражу.