На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина
Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж коммуны Мимизан во французском департаменте Ланды, передает портал France Soir.
Груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на резиновых лодках, потерпели бедствие. Спасать людей прибыли военнослужащие. Они и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.
Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых граждан Греции, которые были на лодках, и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ.
При обыске в одном из домов в местечке Эскурс полиция обнаружила шесть свертков и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны и помещены под стражу.