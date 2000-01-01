Лондон: тысячи вышли на акции протеста

Несколько тысяч жителей Лондона приняли участие в акциях протеста против политики британского правительства. Активистов не остановила даже жаркая погода (около 34 градусов).
Днем прошло шествие с запада британской столицы к резиденции премьер-министра страны и парламентской площади. Демонстранты требовали от властей расследования причин пожара в жилом доме Grenfell Tower и немедленного обеспечения жильем пострадавших в результате ужасного инцидента.
Сообщается, что недалеко от резиденции главы правительства кто-то из активистов пытался использовать дымовую шашку. Однако остальные участники акции вместе со стражами порядка помешали этому.
Через несколько минут у ворот резиденции произошла потасовка. Демонстрантов происшествия удалось разнять, одного задержала полиция.
Несколько человек попытались штурмовать ворота резиденции премьера, однако им помешали около десятка полицейских.
В настоящее время ситуация у Даунинг-Стрит нормализовалась.