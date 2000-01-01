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Лондон: тысячи вышли на акции протеста | Фото: Flickr22.06 01:11   MIGnews.com

Лондон: тысячи вышли на акции протеста

Несколько тысяч жителей Лондона приняли участие в акциях протеста против политики британского правительства. Активистов не остановила даже жаркая погода (около 34 градусов).

Днем прошло шествие с запада британской столицы к резиденции премьер-министра страны и парламентской площади. Демонстранты требовали от властей расследования причин пожара в жилом доме Grenfell Tower и немедленного обеспечения жильем пострадавших в результате ужасного инцидента.

Сообщается, что недалеко от резиденции главы правительства кто-то из активистов пытался использовать дымовую шашку. Однако остальные участники акции вместе со стражами порядка помешали этому.

Через несколько минут у ворот резиденции произошла потасовка. Демонстрантов происшествия удалось разнять, одного задержала полиция.

Несколько человек попытались штурмовать ворота резиденции премьера, однако им помешали около десятка полицейских.

В настоящее время ситуация у Даунинг-Стрит нормализовалась.
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