22.06 01:11 MIGnews.com

Лондон: тысячи вышли на акции протеста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несколько тысяч жителей Лондона приняли участие в акциях протеста против политики британского правительства. Активистов не остановила даже жаркая погода (около 34 градусов).Днем прошло шествие с запада британской столицы к резиденции премьер-министра страны и парламентской площади. Демонстранты требовали от властей расследования причин пожара в жилом доме Grenfell Tower и немедленного обеспечения жильем пострадавших в результате ужасного инцидента.Сообщается, что недалеко от резиденции главы правительства кто-то из активистов пытался использовать дымовую шашку. Однако остальные участники акции вместе со стражами порядка помешали этому.Через несколько минут у ворот резиденции произошла потасовка. Демонстрантов происшествия удалось разнять, одного задержала полиция.Несколько человек попытались штурмовать ворота резиденции премьера, однако им помешали около десятка полицейских.В настоящее время ситуация у Даунинг-Стрит нормализовалась.