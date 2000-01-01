22.06 04:51 MIGnews.com

Водители автобусов вышли на работу в юбках

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Во Франции водители автобусов вышли на работу в юбках из-за слишком жаркой погоды. Инцидент произошел в городе Нант, как сообщает The Local.Таким образом, работники городского транспорта хотели выразить протест против решения руководства запретить водителям приходить на работу в шортах в жаркую погоду. Также водители раскритиковали неприемлемые условия работы и на один день надели юбки, которые не запрещены внутренними правилами.“Наша форма не подходит для этих высоких температур. Мы завидуем женщинам в такие моменты”, — заявил один из водителей.По словам водителей, температура в кабинах, в которых нет кондиционера, может подниматься до 50 градусов.