Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Водители автобусов вышли на работу в юбках | Фото: Flickr22.06 04:51   MIGnews.com

Водители автобусов вышли на работу в юбках

Во Франции водители автобусов вышли на работу в юбках из-за слишком жаркой погоды. Инцидент произошел в городе Нант, как сообщает The Local.

Таким образом, работники городского транспорта хотели выразить протест против решения руководства запретить водителям приходить на работу в шортах в жаркую погоду. Также водители раскритиковали неприемлемые условия работы и на один день надели юбки, которые не запрещены внутренними правилами.

“Наша форма не подходит для этих высоких температур. Мы завидуем женщинам в такие моменты”, — заявил один из водителей.

По словам водителей, температура в кабинах, в которых нет кондиционера, может подниматься до 50 градусов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:40
Короля Таиланда "расстреляли" из игрушечного оружия
02:12
Завтрак влияет на финансовое благополучие
01:11
Лондон: тысячи вышли на акции протеста
23:13
На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина
22:44
В Вене схватили голого грабителя
21:27
Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам
20:58
В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками
20:26
Брюссельский террорист симпатизировал ISIS
19:57
Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля
19:30
В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад
19:15
Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма
18:59
BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине
18:38
Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером
17:55
"У Израиля нет стратегии в отношении иранского атома"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus