21.06 06:21 MIGnews.com

Подробности: на автовокзале Брюсселя подорвался смертник

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Бельгийские солдаты застрелили смертника на центральной автобусной станции Брюсселя.Власти расследуют инцидент как террористическую атаку.По данным газеты La Libre Belgique, на смертнике был чемодан с бомбой и пояс шахида.Террорист подорвал себя в тот момент, когда он осознал, что привлек внимание солдат, охранявших станцию. Солдаты немедленно открыли по нему огонь. На станции началась паника.Работник станции Никола ван Херревеген рассказывает: “Он закричал “Аллах Акбар! и подорвал бомбу в чемодане на колесиках. Это не был большой взрыв, о его воздействие почувствовалось. Я видел, что на нем что-то есть. Из него торчали провода”.Станция и Grand Place были эвакуированы. На некоторое время прекратило работу метро Брюсселя.Тело смертника несколько часов лежало на станции - пока его не разминировали саперы.