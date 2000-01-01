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База Шизафон: 46 солдат симулировали кожное заболевание 21.06 07:36   MIGnews.com

База Шизафон: 46 солдат симулировали кожное заболевание

46 солдат на базе ЦАХАЛа Шизафон были приговорены к тюремному заключению на срок от 14 до 28 дней за то, что симулировали симптомы кожной болезни.

В дополнение к этому двое солдат больше не будут служить в боевых частях.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Поведение этих солдат несовместимо с тем, что ожидается от военнослужащих ЦАХАЛа, и оно также привело к ненужной масштабной медицинской операции”.

на прошлой неделе 65 солдат были отпущены по домам с базы Шизафон после того, как у них были обнаружены симптомы кожной инфекции импетиго. Еще 60 солдат были помещены в изолятор на базе.
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