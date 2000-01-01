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21.06 08:03   MIGnews.com

ISIS поднимает голову в Азии

Согласно сообщениям международных источников, в последнее время террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, увеличила свою активность в Азии.

Так, в среду, 21 июня, боевики группировки захватили школу на юге Филиппин. Правоохранители заявили, что террористы удерживают учеников в заложниках, однако на данный момент никаких требований не выдвигали.

Отметим, что в мае в южной филиппинской провинции Минданао было введено военное положение, после того, как произошли столкновения армии с поддерживающей "Исламское государство" террористической группировкой "Мауте".

Местные власти сообщают, что за время военной операции были ликвидированы более 250 боевиков.
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