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21.06 08:09   MIGnews.com

Израиль: Хозяин завода устраивал секс-вечеринки работницам

Супруга хозяина промышленного предприятия на севере Израиля обвинила супругу в том, что тот периодически устраивает секс-вечеринки с участницами своих работниц.

На вечеринках также употреблялись наркотики.

Жена хозяина сообщила: “Все делалось с согласия работниц и с моего частичного согласия”.

Хозяин завода утверждает, что его брак “был открытым”, и жена даже поощряла подобные развлечения и говорила: “Если тебе это помогает - делай это, лишь бы работе не вредило”.

Но жена вдруг решила, что она “устала от больных фантазий мужа”. Теперь она угрожает ему пойти в суд по делам семьи и потребовать раздела собственности в случае, если секс-вечеринки не прекратятся.
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