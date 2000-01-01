21.06 09:49 MIGnews.com

Германия: рейды против "разжигателей ненависти"

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В Германии полиция провела рейды по 36 домам в рамках скоординированной операции, проведенной в 14 областях. Подозреваемым предъявили обвинения в распространении разжигания ненависти в социальных сетях, в частности речь идет о публикациях с угрозами, призывами к насилию и расизму.Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило, что большая часть облав прошла в домах подозреваемых, придерживающихся правых взглядов, обвиняемых в подстрекательстве политически мотивированного характера.Правоохранители провели обыски в домах, а сами обвиняемые были доставлены на допрос.Кроме того, два человека, придерживающихся левых взглядов обвинили в распространении материалов экстремистского характера.Также одному подозреваемому предъявили обвинения в том, что он подвергал угрозам и преследованиям личностей из-за их сексуальной ориентации.В заявлении Хольгера Мюнха, президента федерального ведомства уголовной полиции говорится:"Высокий процент распространения сообщений, разжигающих ненависть, свидетельствует о том, что полиция должна предпринимать серьезные меры. Наше свободное общество не должно жить в атмосфере страха, угроз, криминального насилия, насилия на улицах или в интернете".