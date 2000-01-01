21.07 14:43 MIGnews.com

Кнессет обсудил проблемы забвения роли Красной армии

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На пленарном заседании Кнессета обсуждалась проблема о попытках предать забвению Холокост и роль Красной армии в победе над нацистской Германией. Обсуждение данной темы состоялось по инициативе депутатов Кнессета Йоэля Развозова и Роберта Илатова, сопровождавших председателя Кнессета Юлия Эдельштейна во время его официального визита в Москву в начале нынешнего месяца, после того, как эта тема была поднята в беседе с депутатами российского парламента."В последнее время мы все чаще становимся свидетелями случаев отрицания Холокоста, осквернения мемориалов и мест захоронения жертв нацизма и солдат Красной Армии, - сказал в своём выступлении на пленарном заседании Кнессета Йоэль Развозов, - Также все чаще слышны отрицания ведущей роли Красной армии в победе над фашизмом. Позорно и недопустимо, что в современном мире до сих пор существуют подобные явления.Тот, кто не помнит своё прошлое, не имеет и будущего. Если мы не объединимся в порицании этой порочной тенденции, какое будущее ожидает наш мир? Как мы сможем смотреть в глаза ветеранам, которые за нас сражались? Во всех странах мира должен прозвучать сильный и внятный голос против осквернения мемориалов и мест захоронения жертв Холокоста и героев Второй Мировой Войны – солдат и офицеров Красной Армии"."Ворота Освенцима открыл солдат Красной армии и все мы должны благодарить его за это, - сказала на пленарном заседании заместитель председателя Кнессета депутат Тали Плосков, - и кстати, тот же солдат Красной армии освободил Польшу от фашистов. Без сохранения памяти о прошлом у нас нет права на будущее"."Я должен сказать, что тенденция, которая наблюдается в части европейских стран - стереть память о Катастрофе еврейского народа и память о победе союзных армий над фашизмом, а так же попытки опровергнуть роль солдат Красной армии - это в высшей степени возмутительно", - сказал депутат Кнессета Одед Форер."К моему большому сожалению, в последние годы мы становимся свидетелями тому, что слишком многие в мире и особенно в Европе пытаются заново переписать историю и дать иное повествование Второй Мировой Войне, - сказала в своём выступлении депутат Кнессета Ксения Светлова, - мы – выходцы из Советского Союза знаем об этой войне, как об огромной патриотической войне, и не было ни одной семьи, в которой не было бы погибших или пострадавших в Великой Отечественной Войне. Ценой многих жизней солдат и офицеров Красной армии были освобождены не только узники концентрационных лагерей, таких как Освенцим, именно солдаты Красной армии освободили от фашистов страны Европы"."Я приветствую объединение всего Кнессета в борьбе против попыток стереть и переписать историю, против предания забвению колоссальную антифашистскую борьбу, развернувшуюся в период Второй Мировой Войны, и против попыток предать забвению решающую роль Красной армии", - сказал депутат Кнессета Дов ХанинЗаместитель министра Меир Поруш выступил от имени правительства.Подавляющее большинство депутатов Кнессета проголосовало за передачу этой темы для продолжения её обсуждения в комиссии Кнессета по вопросам алии, абсорбции и диаспоры.