21.07 10:34 MIGnews.com

В Испании вскрыли могилу Сальвадора Дали

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В испанском городе Фигерас эксгумировали останки известного художника Сальвадора Дали.Посмотреть за процедурой пришли множество людей. Прах художника, который почти 30 лет покоился под сценой Театра-музея Дали в Фигерасе, эксгумировали по решению суда, для проведения генетической экспертизы и выяснить, является ли он отцом "ясновидящей" из Жироны Марии Пилар Абель Мартинес, как та утверждает.Специалистам предстоит обследовать тело художника, чтобы найти образцы, пригодные для генетического анализа.Отмечается, что при бальзамировании был использован формалин, и есть опасения, что это вещество могло повредить ДНК.Пилар Абель в интервью местным СМИ заявила, что совершенно не нервничает в ожидании результатов анализа, что счастлива и позитивна.Впервые Пилар Абель заявила о своих родственных связях с Дали в 2007 году. Тогда она тоже попыталась провести сравнение ДНК. Для анализа использовались фрагменты кожи и усов художника, но 10 лет назад ученые не выявили никаких родственных связей между ними.Пилар Абель родилась в 1956 году и была зарегистрирована как дочь Хуана Абеля и Антонии Мартинес де Аро. Когда ей было восемь лет, ее бабушка рассказала ей, что ее биологическим отцом является Сальвадор Дали. Ее мать тайно встречалась с ним в 1955 году, когда работала няней в доме недалеко от того места, где жил и работал художник. Сама мать Пилар Абель не может подтвердить эти слова, поскольку страдает болезнью Альцгеймера. Но за нее говорят нотариусы, которым она открыла тайну еще до заболевания.Несмотря на довольно близкое внешнее сходство, биографы Сальвадора Дали уверены, что Пилар Абель не может быть дочерью великого художника. По данным исследователей его жизни и творчества, сюрреалист практически не вел интимную жизнь и даже его законная жена Гала (Елена Дьяконова), с которой он прожил 48 лет, была для него скорее музой, чем партнером.Если отцовство будет подтверждено, Пилар Абель сможет претендовать на 25% наследства Дали, общая стоимость которого оценивается в 300 миллионов евро. Сам художник, скончавшийся в 1989 году, все свои работы завещал Испании.