21.07 17:00 MIGnews.com

Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца

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Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Об этом, ее адвокат Ольга Михайлова сообщила РИА Новости."Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ (Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля)", — сказала Михайлова.В жалобе адвокат просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалификации.14 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова выглядит странно. По мнению Кадырова, доказательства вины подсудимых являются сомнительными.13 июля суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Кроме него, по делу проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет.Все пятеро фигурантов были признаны виновными в убийстве по найму и незаконном обороте оружия. В свою очередь, статья 277 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.Немцова застрелили в центре столицы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.