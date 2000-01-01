21.07 18:25 MIGnews.com

Мужчина играл на гитаре во время операции на мозге

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Житель Индии играл на гитаре во время семичасовой операции на мозге, в ходе которой хирурги пытались избавить мужчину от неврологического расстройства. Так, 37-летний музыкант Абхишек Прасад обратился к врачам после того, как его перестали слушаться пальцы рук и он уже не мог свободно играть на гитаре, сообщает Daily Mail.Согласно данным издания, именно врачи попросили пациента взять гитару, чтобы понимать, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.К счастью, операция прошла успешно и мужчина вновь сможет играть."К концу операции мои пальцы играли на все 100% и я мог ими двигать так, как раньше", — заявил пациент.