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скриншот с видео21.07 18:25   MIGnews.com

Мужчина играл на гитаре во время операции на мозге

Житель Индии играл на гитаре во время семичасовой операции на мозге, в ходе которой хирурги пытались избавить мужчину от неврологического расстройства. Так, 37-летний музыкант Абхишек Прасад обратился к врачам после того, как его перестали слушаться пальцы рук и он уже не мог свободно играть на гитаре, сообщает Daily Mail.

Согласно данным издания, именно врачи попросили пациента взять гитару, чтобы понимать, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.

К счастью, операция прошла успешно и мужчина вновь сможет играть.

"К концу операции мои пальцы играли на все 100% и я мог ими двигать так, как раньше", — заявил пациент.
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