Мужчина играл на гитаре во время операции на мозге
Житель Индии играл на гитаре во время семичасовой операции на мозге, в ходе которой хирурги пытались избавить мужчину от неврологического расстройства. Так, 37-летний музыкант Абхишек Прасад обратился к врачам после того, как его перестали слушаться пальцы рук и он уже не мог свободно играть на гитаре, сообщает Daily Mail.
Согласно данным издания, именно врачи попросили пациента взять гитару, чтобы понимать, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.
К счастью, операция прошла успешно и мужчина вновь сможет играть.
"К концу операции мои пальцы играли на все 100% и я мог ими двигать так, как раньше", — заявил пациент.