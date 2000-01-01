Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США | Фото: Thinkstock21.07 20:38   MIGnews.com

Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США

Афганские военные погибли в результате ошибочного авиаудара США. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Гильменд в пятницу, 21 июля.

Об этом сообщили в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.

Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США.
Удар пришелся по лагерю, где в тот момент находились афганские солдаты.

В штабе отметили, что по факту инцидента начато расследование.

В свою очередь, американские военные опубликовали заявление, в котором принесли сои извинения семьям погибшим в результате "несчастного случая".

Однако точное число погибших афганских военнослужащих пока неизвестно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:52
Исраэль Кац: Храмовая гора – наша
18:25
Мужчина играл на гитаре во время операции на мозге
17:50
Дело 3000: Мики Ганор согласился стать госсвидетелем
17:30
Премьер Турции осудил ограничения на посещение Аль-Аксы
17:00
Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца
16:50
ХАМАС: Израиль скрывает информацию об Ороне Шауле
16:20
Аббас – США: кризис на Храмовой горе "чрезвычайно опасен"
16:13
В Старом Городе убиты два палестинца
15:45
Иерусалим: поселенец застрелил палестинца
15:36
Нас осталось только двое
15:10
Надо набраться терпения
14:43
Кнессет обсудил проблемы забвения роли Красной армии
14:00
У Храмовой горы новые столкновения полиции и палестинцев
13:35
Людей выбрасывают на улицу из центра абсорбции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus