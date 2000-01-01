21.07 20:38 MIGnews.com

Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США

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Афганские военные погибли в результате ошибочного авиаудара США. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Гильменд в пятницу, 21 июля.Об этом сообщили в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США.Удар пришелся по лагерю, где в тот момент находились афганские солдаты.В штабе отметили, что по факту инцидента начато расследование.В свою очередь, американские военные опубликовали заявление, в котором принесли сои извинения семьям погибшим в результате "несчастного случая".Однако точное число погибших афганских военнослужащих пока неизвестно.