21.07 23:52 MIGnews.com

Кровавый теракт в поселении Халамиш

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Три человека погибли в результате теракта, совершенного палестинским террористом в пятницу, 21 июля в поселении Халамиш.Террорист, вооруженный ножом проник в дом в поселении, где в это время находилась семья и их гости.В результате нападения, двое мужчин 40 и 60 лет скончались на месте, еще одна женщина 40 лет скончалась от полученных раз находясь уже в больнице. На данный момент в больнице находится еще одна женщина 60 лет с тяжелыми ножевыми ранениями в спину.Террорист был застрелен одним из гостей. По счастливой случайности мать семейства успела спрятать детей в отдаленной комнате и они не пострадали.Известно, что перед тем как совершить нападение, террорист написал "чего стоит моя жизнь, когда мусульман не пускают в Аль Аксу".