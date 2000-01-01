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Землетрясение в Греции: есть погибшие и пострадавшие | Фото: Thinkstock21.07 07:11   MIGnews.com

Землетрясение в Греции: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере, два человека, по предварительным данным, погибли, более 100 получи ранения и травмы в Греции на острове Кос в результате землетрясения, сообщает Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 10 км от юго-западного побережья Турции, где расположен курортный город Бодрум, а также в 16 км от популярного среди туристов греческого острова Кос.

По сообщениям местных властей, пострадал в основном главный город острова Кос, носящий то же название.

Турецкие власти сообщили, что незначительно пострадали несколько человек в Бодруме. Часть из них после толчка в панике выпрыгивала из окон, получив при этом ушибы и переломы. Серьезных разрушений в Турции не зафиксировано.



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