21.07 07:04 MIGnews.com

В Хайфе застрелен мужчина

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В Хайфе, на улице Оген неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по 41-летнему мужчине.Мужчина был ранен в голову и в верхнюю часть тела и в критическом состоянии доставлен в госпиталь Рамбам. Он умер в госпитале.Полиция сообщила, что у жертвы нет криминального прошлого.Полиция прочесывает несколько районов Хайфы и установила блок-посты в городе. Расследование убийства проводят совместно центральный и прибрежный округи полиции.