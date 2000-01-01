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В Хайфе застрелен мужчина 21.07 07:04   MIGnews.com

В Хайфе застрелен мужчина

В Хайфе, на улице Оген неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по 41-летнему мужчине.

Мужчина был ранен в голову и в верхнюю часть тела и в критическом состоянии доставлен в госпиталь Рамбам. Он умер в госпитале.

Полиция сообщила, что у жертвы нет криминального прошлого.

Полиция прочесывает несколько районов Хайфы и установила блок-посты в городе. Расследование убийства проводят совместно центральный и прибрежный округи полиции.
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