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В Хайфе осквернено кладбище Тамплиеров | Фото: Thinkstock21.07 10:02   MIGnews.com

В Хайфе осквернено кладбище Тамплиеров

Четверо несовершеннолетних подростков арестованы по подозрению в осквернении кладбища Тамплиеров в Хайфе. На кладбище похоронены жертвы мировой войны.

Подозреваемые разбили несколько обелисков. Полиция провела секретную операцию с целью выявления вандалов.

Около полуночи 21 июля на кладбище были задержаны подросток и две 16-летние девочки. Их объяснения не удовлетворили полицию, и их арестовали. После этого был задержан еще один несовершеннолетний подозреваемый.

Суд по делам несовершеннолетних в Хайфе постановил, что все четверо останутся под домашним арестом.
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